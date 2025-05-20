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Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

12:2520/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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Şanlıurfa'da iki aile arasında adliye önünde kavga çıktı.
Şanlıurfa'da iki aile arasında adliye önünde kavga çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akraba iki aile arasında adliye önünde çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan akraba iki aile, Birecik Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesinde karşı karşıya geldi. Adliye önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini önledi. Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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