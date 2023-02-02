Adliyede işlem süresi 2,8 dakika

Adliyelerde kurulan ön bürolar, yargıya erişimde kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar 175 adliyede ön büro kuruldu. Vatandaşların yargıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla adliye binalarının giriş katlarında kurulan ön bürolarda, taraflar ve avukatlar dosya işlemlerini tek birimde yapabiliyor. Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek ortalama