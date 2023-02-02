Adliyede işlem süresi 2,8 dakika

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Adliyelerde kurulan ön bürolar, yargıya erişimde kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar 175 adliyede ön büro kuruldu. Vatandaşların yargıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla adliye binalarının giriş katlarında kurulan ön bürolarda, taraflar ve avukatlar dosya işlemlerini tek birimde yapabiliyor. Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek ortalama
2,8 dakikada sonuçlandırılıyor.
Ön bürolar, “Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro”, “Ceza Mahkemeleri Ön Büro” ve “Hukuk Mahkemeleri Ön Büro” olmak üzere 3 birim halinde hizmet veriyor. Vatandaşın da memnun olduğu uygulamanın Türkiye’de tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, “Son 20 yılda bütün adliyeler modern hale getirildi. Daha evvel vatandaşların adliye hizmet binalarına girdiklerindeki geçirdikleri süreyle bugün ön büroların faaliyete geçirilmesinden sonra geçirdikleri sürede yüzde 90 oranında azaldı” dedi.