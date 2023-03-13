Adliyeler depremden sağlam çıktı

Kırıkhan Adliyesi.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu şehirlerdeki adliye binaları ise deprem yönetmeliklerine uygun inşa edildiği için felaketi hasarsız atlattı. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki adliye binaları depremden hiç hasar almayarak hizmet vermeye devam etti.
1999’DA İNŞA EDİLMİŞ
Depremin en çok etkilediği yerler olan Adıyaman, İslahiye, İskenderun ve Kırıkhan adliyeleri depremi az hasarlı atlattı. Hatay adliyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar almadı ancak Hatay merkezli son depremin ardından yapılan incelemede az hasar meydana geldiği belirlendi. Az hasarlı adliye binalarında yargı hizmeti verilmeye devam ediliyor. Malatya adliyesi ise ağır hasarlı binalar arasında yer alırken, adliyenin 1999 yılında inşa edilen binalar arasında yer aldığı anlaşıldı.