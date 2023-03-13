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Adliyeler depremden sağlam çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki adliye binalarının büyük çoğunluğu depremden hasarsız çıktı.

Haber Merkezi
04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kırıkhan Adliyesi.

Kırıkhan Adliyesi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu şehirlerdeki adliye binaları ise deprem yönetmeliklerine uygun inşa edildiği için felaketi hasarsız atlattı. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki adliye binaları depremden hiç hasar almayarak hizmet vermeye devam etti.

1999’DA İNŞA EDİLMİŞ

Depremin en çok etkilediği yerler olan Adıyaman, İslahiye, İskenderun ve Kırıkhan adliyeleri depremi az hasarlı atlattı. Hatay adliyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar almadı ancak Hatay merkezli son depremin ardından yapılan incelemede az hasar meydana geldiği belirlendi. Az hasarlı adliye binalarında yargı hizmeti verilmeye devam ediliyor. Malatya adliyesi ise ağır hasarlı binalar arasında yer alırken, adliyenin 1999 yılında inşa edilen binalar arasında yer aldığı anlaşıldı.


Deprem bölgesinde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan IMF'ye yeşil ışık: Kuruluşlardan uygun koşullarda kredi de alabiliriz
Deprem bölgesinde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan IMF'ye yeşil ışık: Kuruluşlardan uygun koşullarda kredi de alabiliriz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin lojistik merkezine gelen Kılıçdaroğlu, "Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar." değerlendirmesinde bulundu.



#Deprem
#Adliye Binaları
#Asrın Felaketi
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