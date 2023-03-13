Adliyeler depremden sağlam çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin lojistik merkezine gelen Kılıçdaroğlu, "Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar." değerlendirmesinde bulundu.