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Adnan Oktar için oğlunu terketti

Operasyonda gözaltına alınıp sorgulanan M.K. isimli kadının, 22 yıl önce yapı içerisindeki ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı. Ailesi Adnan Oktar ve grubuna karşı olan M.K.’nın, oğlunu 7 yaşında terkedip örgütteki görevini sürdürdüğü belirlendi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, sapkın yapı hakkında önemli bilgiler veriyor. M.K isimli şüpheli kadının 22 yıl önce yapı içerisindeki iğrenç ve sapkın ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, çocuğunu annesine teslim ederek örgüt içerisindeki faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı.

7 YAŞINDAYKEN BIRAKTI

Operasyonun ardından emniyette sorgulanan M.K’ye çocuğunun şimdiki fotoğrafı gösterildi. Şüpheli kadın, fotoğraftaki kişiyi tanımadığını söyledi. Daha sonra M.K’ye çoçuğun 7 yaşında çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Yıllardır görmediği oğlunu bu defa tanıyan M.K., “Bu benim oğlum A.” dedi. Bir kez daha şoka uğrayan polis, şüpheli kadının, oğlunu Adnan Oktar yapılanması uğruna terkedip bir daha da hiç görmediğini öğrendi. İddiaya göre, M.K’nin ailesi, Adnan Oktar’a ve yapılanmasına karşıydı. M.K. da öz oğlunu annesine terketti.

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