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AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem

11:4520/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD'tan alınan verilere göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 11:32'de 7 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.



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