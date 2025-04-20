AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
AFAD'tan alınan verilere göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 11:32'de 7 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#deprem
#son dakika
#haber