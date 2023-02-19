AFAD: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı

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Deprem bölgesi
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden, "Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı" açıklamasında bulundu.
Konuyla ilgili AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:
AFAD, deprem bölgesine yönelik Afetzede Barınma Desteği’ne ilişkin detayları açıklamıştı. Ev sahibi olan depremzedelere 60 bin, kiracılara ise 24 bin TL destek ödemesi yapılacak. Peki, bu desteklerden kimler, nasıl yararlanacak?
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmakta. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgâhı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.
Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.
Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgâhı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.
Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespite göre ödeme yapılacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yatırılacak.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.
İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.
Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı sağlanacak, barınma desteği yapılmayacak.
Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek; konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı yapılacak.
Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek. Konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yapılacak.
Bekâr afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma yardımı yapılacak.
İkamet edilen konut bir üst ebeveyne ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma desteği yapılacak.
Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyorsa konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenmekte. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecekler.
Barınma desteği konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.
Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma desteği verilecek.
Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılmakta. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılamayacak.