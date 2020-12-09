AFAD Başkanı Güllüoğlu Tanzanya Büyükelçisi oldu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
SÖZCÜ AKSOY'A YENİ GÖREV
Ayrıca Yunus Demirer Bratislava Büyükelçiliğine, Ali Rıza Güney Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Yaounde Büyükelçiliğine atandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.