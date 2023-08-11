Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.