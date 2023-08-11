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Eski Erzurum Valisi Okay Memiş AFAD Başkanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre AFAD Başkanlığına eski Erzurum Valisi Okay Memiş atandı.

01:29 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okay Memiş

Okay Memiş

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına eski Erzurum Valisi Okay Memiş'in atandığı belirtildi.


Okay Memiş kimdir?


1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.


Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.


İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.


#AFAD
#Okay Memiş
#Resmi Gazete
8 dakika önce
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