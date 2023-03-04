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Gündem

AFAD deprem bölgesindeki güncel konteyner sayısını açıkladı

AFAD, deprem bölgesinde planlanan 95 bin 190 konteynerin kurulum çalışmaları devam ederken, tamamlanmış konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşın barındığını bildirdi.

14:27 . 4/03/2023 Cumartesi
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Deprem bölgesi

Deprem bölgesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıcı depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ilk gününden itibaren devlet her kolu ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından yardım tırları yola çıkarken, AFAD'ından madencisine, Mehmetçiğinden gönüllüsüne herkes sahaya indi.

AFAD ekipleri, belirlenen alanlara çadır ve konteyner kent oluşturdu.

Konteyner kentlerde güncel rakam

Depremzedelerin yeni ve sağlam evlerine kadar yaşamlarını sürdüreceği konteyner kentlerin sayısı her geçen gün artıyor. AFAD, kurulmaya devam eden konteynerlerin sayısını açıkladı.

45 bin 996 vatandaş konteyner kentte kalıyor

O açıklamada şu ifadelere yer verildi: Depremden etkilenen illerimizde; 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunuluyor.


Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı
Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da birçok noktada çocuk parklarının da bulunduğu geniş alanlara kurulan çadır ve konteyner kentlerde, depremden kurtulanlar yeni yaşam şartlarına alışmaya çalışırken, çocuklar ise parklarda oynuyor ve çocukluklarını yaşamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 26 gün geride kaldı. Binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Hatay'da, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi sonrasında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte depremzedeler için çadır ve konteyner kentlerin kurulumları da hızla devam ediyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan büyük yıkımın ardından kentin birçok noktasında hem yurtiçinden kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri hem de yurtdışından birçok ülkeden gönderilen çadırlar ve konteyner ile açık alanlarda yaşam alanları oluşturuldu. AFAD kontrolündeki bu çadır ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarına bazı belediyeler tarafından çocuk parkları kuruldu. Bu çadırlara yerleştirilen depremzedeler yeni evleri yapılıncaya kadar yaşamlarını sürdürecekleri bu çadır kentlere sığındı. Depremzede ailelerin çocukları ise bu çadır kentlerde oluşturulan çocuk parklarında gün boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. Çocukların, parkta oyun sırasında çok eğlendikleri görülüyor.


#AFAD
#konteyner
#deprem
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AFAD deprem bölgesindeki güncel konteyner sayısını açıkladı
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