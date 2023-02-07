AFAD: Deprem bölgesine 13 bin 740 arama kurtarma personeli gönderildi

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 13 bin 740 arama kurtarma personeli, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi görevlendirilmiştir. Personel ve araç sevkiyatı gece boyunca aralıksız devam etmiştir.

Bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.