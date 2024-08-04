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AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

08:03 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:22 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Saat 06.25'te gerçekleşen depremin 7.28 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.




#AFAD
#deprem
#Akdeniz
1 saat önce
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