AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında korkutan deprem

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına, fay hatlarını ve bölgede geçmişte olmuş depremler ile fayın ileride hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgilerinin de eklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Kutoğlu, “Vatandaşlarımız artık bulundukları bölgedeki fayların mevcudiyetini, fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem ürettiğini, fayın üzerine tıklayarak görebilecekler. Deprem tarihi çok geçmişteyse o kadar yakın tehlike söz konusudur” dedi.