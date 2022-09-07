AFAD ekibi üzerine kaya düşen işçiyi kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda meydana geldi. İşçinin üzerine, iki katlı iskeleden kaya düştü.
Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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23 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, Ankara'da depremin anısına etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay; UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplamda 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.
SESİMİ DUYAN VAR MI?<br><br>Tatbikatta, deprem anı simülasyonla yaşatılırken, vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi. Depremden saniyeler sonra olay yerine çok sayıda ekip ulaşırken, arama ve kurtarma faaliyeti başladı.
Arama ve kurtarma faaliyeti kapsamında ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için megafonlarla 'Sesimi duyan var mı' diyerek seslendi.
Arama köpekleri yardımıyla yerleri tespit edilen vatandaşlar, ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu kurtarıldı. Tatbikat kapsamında yaralılar ilk müdahalenin ardından kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonunda tatbikat başarıyla tamamlandı.<br>
2021 Afet Eğitim Yılı'nda afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşılmıştı. Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmişti.
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat: Sesimi duyan var mı?
Ankara'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı kapsamında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin depremzedeleri kurtardığı tatbikat nefesleri kesti.
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde saat 20.00 sıralarında Orhan-Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü.
45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.
2 yaşındaki Aybars Çakır isimli çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel yoluyla sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan ekipler oldukça titiz bir çalışma sonucunda minik çocuğa ulaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin üstün gayretleriyle minik çocuk sıkıştığı yerden yatay açılan tünel sayesinde çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuklarının çıkarılışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izleyen anne ve babası da sevinç gözyaşları döktü.
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars dört saat sonra kurtarıldı: Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 45 santimetre genişliğindeki artezyen kuyusuna düşen 2 yaşındaki, çocuk kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik kahramanca çalışması sonucu sağ salim kurtarıldı.