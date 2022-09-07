AFAD ekibi üzerine kaya düşen işçiyi kurtardı

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.