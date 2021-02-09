AFAD İstanbul'da meydana gelen fırtınanın bilançosunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiğini, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

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FOTOĞRAF 7 Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin karadan yaklaşık 1 metre denize doğru çekildiği görüldü. Fırtına nedeniyle sola yatan gemi suya gömüldü Zeytinburnu'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı.

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