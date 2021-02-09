Gündem AFAD İstanbulda meydana gelen fırtınanın bilançosunu açıkladı
İSTANBUL

AFAD İstanbul'da meydana gelen fırtınanın bilançosunu açıkladı

AFAD'ın yaptığı açıklamada, ''İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır'' denildi.

Haber Merkezi DHA
Fırtına, dün gece etkili oldu.
Fırtına, dün gece etkili oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiğini, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğünü bildirdi.

  • AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Fırtına nedeniyle sola yatan gemi suya gömüldü
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Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti.
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Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı.
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Geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı.
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Geminin karadan yaklaşık 1 metre denize doğru çekildiği görüldü.
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Fırtına nedeniyle sola yatan gemi suya gömüldü
Zeytinburnu'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı.
Fırtına çatıyı uçurdu: Diğer binanın üstünde saatlerce durdu
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Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı, etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle yanında bulunan binanın üzerine uçtu.
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Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, binanın üzerine asılı kalan çatının sallanması sebebiyle düşme tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı, bölgeye yayaların girmesini de engelledi.
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Ekipler, caddede pak halinde bulunan araçların, bulunduğu yerden kaldırılması için megafonla uyarılarda bulundu.
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Daha sonra bölgeye çağrılan vinç yardımı ile düşme tehlikesi bulunan çatı, binaya sabitlendi.
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Fırtına çatıyı uçurdu: Diğer binanın üstünde saatlerce durdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu. Saatlerce binanın üzerinde asılı kalan çatı, vinç yardımıyla sabitlendi.

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