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AFAD uyardı: 13 ile kuvvetli sağanak geliyor

AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

09:22 . 15/06/2023 Perşembe
Diğer

AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.




#AFAD
#sağanak
#sel
#dolu
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