Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AFAD'da olası afetlere karşı hazırlık sürüyor

AFAD'da olası afetlere karşı hazırlık sürüyor

22:5914/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
AFAD Başkanı Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu.
AFAD Başkanı Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekerek AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu söyledi. AFAD'ın "yarın için, bugün" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pehlivan, AFAD'ın, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.

AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afetlere karşı hazırlık çalışmalarımız sürüyor" dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında depo envanteri ve yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'ten bilgi alan Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti. AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, yapıların afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde planlandığını ifade etti.

Pehlivan, AFAD'ın "yarın için, bugün" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, lojistik depoların afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Elazığ'daki incelemeleri sırasında, afet müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AFAD'ın, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



#AFAD
#Afet
#Hazırlık
#AFAD Başkanı
#Ali Hamza Pehlivan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler