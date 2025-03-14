AFAD'da olası afetlere karşı hazırlık sürüyor

Ziyaret kapsamında depo envanteri ve yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'ten bilgi alan Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti. AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, yapıların afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde planlandığını ifade etti.