Gündem AFADdan basın açıklaması
ELAZİĞ MALATYA

AFAD'dan basın açıklaması

AFAD resmi sitesinden yapılan açıklamada ''Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 184’tür.'' ifadelerine yer verildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ'da yaşanan depremde 19 kişi hayatını kaybederken 922 kişi yaralandı.
Elazığ'da yaşanan depremde 19 kişi hayatını kaybederken 922 kişi yaralandı.

AFAD resmi internet sitesinden Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında basın duyurusunu paylaştı. Paylaşımda toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 922 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saat 06..00 itibarıyla ölü ve yaralı sayısı

Elazığ'da yıkılan binalar müdahale ediliyor

Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan 4 binaya müdahale etmektedir. Elazığ merkez ile Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ’da tüm yurtlarda kalanlar spor salonlarına alınmaktadır.

Malatya ve Diyarbakır'da durum normale döndü

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman illerinin kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri tamamlanmış ve durumun normale döndüğü öğrenilmiştir.

Afet bölgesine bir çok ilden yardım ekipleri gönderildi
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Afet bölgesine bir çok ilden yardım ekipleri gönderildi
Elazığ'daki deprem sonrası bir çok ilden yardım için ekipler yola çıktı.


Elazığ havaalanı çalışır durumda

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kısa süreli kesinti meydana gelmiş ve kısa sürede sorun giderilmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Tüm iller teyakkuz halinde

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

  • *2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na ait uçak ile Elazığ’a ulaşmıştır.
  • *1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a ulaşmıştır.
  • *İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a hareket edecek 2. uçak ile ise 8 Kocaeli AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 13 İHH personeli, 2 itfaiye personeli, 2 araç ile 2 arama köpeği ve 1 aracı ekipmanları ile Elazığ’a ulaşmıştır.
  • *İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a hareket edecek 3. Uçak ise 53 personel (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve 3 kurtarma aracı ekipmanları ile Elazığ’a sevk edilmiştir.
  • *39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.097 arama kurtarma personeli ve 219 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
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Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan hamile bir kadını böyle kurtardı.

Jandarma Genel Komutanlığı Elazığ Sivrice depremi takviye kuvvet durumu


Acil ihtiyaçlar nedeniyle ekipler çalışıyor

Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 129 personel ve 45 araç bölgeye yönlendirilmiştir.

Pek çok ilden çadır ve battaniye geldi

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 144 tır ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 15.480 battaniye sevk edilmiştir.

Kızılay devrede

Türk Kızılay, bölgeye 167 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.747 battaniye, 5.686 yatak, 1.518 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.400 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın dikkatine!

  • Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.
  • Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.
  • Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
OYNAT 00:00
Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
Bu toprakların mayasında yardıma koşmak var. Hamuru birlik ve beraberlik yoğrulan Türkiye, depremle sarsılan Elazığ için harekete geçti. Edirne'den Kars'a yaraları sarmak için seferber oldu.


Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

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Eşi ve çocuğu için <br>kendini feda etti

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kendini feda etti

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daha ulaşıldı

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Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
kritik ziyaret

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Depremin ilk raporu

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Çifte mucize

Çifte mucize

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lira gönderildi

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Zemin etütlerinden <br>sonra inşaatlar yapılacak

Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

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Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
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3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
mücbir sebep ilanı

​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.

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