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AFAD'dan depreme ilişkin dikkat çeken tespit: 500 atom bombası gücünde volkanik hareketlilik yok

Bölgenin yaklaşık iki dakika boyunca sarsıldığını ve 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip olduğunu dile getiren AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, sosyal medyadaki volkanik patlama iddialarına ilişkin ise "Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

12:26 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Deprem sonrası volkan patlaması iddiaları gündeme geldi.

Deprem sonrası volkan patlaması iddiaları gündeme geldi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İlk depremin etkinliği 60 saniye, ikinci depremin 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4^ün üzerinde.


Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın. Ekipler anbean sürekli sahadan bilgi alıyor. Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. 1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce scorsy helikopteri bölgeyi gönderdik. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.

Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor. Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar. Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar. Hala artçı sarsıntılar devam ediyor, edecektir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bin 300 tane ekiple sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Hakikaten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. İki büyük depremden bahsediyoruz. Çığ tehlikesi olabilir, köylerimizde çığ tehlikesi altında olan alanlar olabilir.


#Orhan Tatar
#AFAD
#Volkan patlaması
41 dakika önce
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AFAD'dan depreme ilişkin dikkat çeken tespit: 500 atom bombası gücünde volkanik hareketlilik yok
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