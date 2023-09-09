AFAD'dan Fas'taki depreme ilişkin açıklama: İsterlerse Türkiye 265 personel ve bin adet çadır göndermeye hazırız

Fas'ta meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok ev yıkıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada,
"Bugün saat 01.17'de Fas’ın Marakeş şehrinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, olası bir yardım çağrısına karşın teyyakuz halindedir"
denildi.
Açıklamada,
"Dost ve kardeş ülke Fas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.
"Fas isterse Türkiye 265 personel ve bin adet çadır göndermeye hazır"
"Fas isterse Türkiye 265 personel ve bin adet çadır göndermeye hazır"
Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"
Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere, AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lerden toplam 265 personelin harekete hazır olduğu bildirildi.
Ayrıca bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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1 saat önce