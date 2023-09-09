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AFAD'dan Fas'taki depreme ilişkin açıklama: İsterlerse Türkiye 265 personel ve bin adet çadır göndermeye hazırız

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 01.17'de Fas’ın Marakeş şehrinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, olası bir yardım çağrısına karşın teyyakuz halindedir" denildi. Ayrıca, Fas'ın uluslararası yardım çağrısı yapması halinde 265 personel ve bin çadır göndermeye hazır olduğunu belirtildi.

Halil Akkoç
12:51 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fas'ta meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok ev yıkıldı.

Fas'ta meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok ev yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada,
"Bugün saat 01.17'de Fas’ın Marakeş şehrinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, olası bir yardım çağrısına karşın teyyakuz halindedir"
denildi.
Açıklamada,
"Dost ve kardeş ülke Fas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.

"Fas isterse Türkiye 265 personel ve bin adet çadır göndermeye hazır"

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"
Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere, AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lerden toplam 265 personelin harekete hazır olduğu bildirildi.

Ayrıca bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem sonrası halk sokaklara döküldü
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem sonrası halk sokaklara döküldü

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı. Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı. Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti. Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı. Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

#Fas
#Marakeş
#Deprem
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