AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama: Nakdi yardım yapılacak

İzmir Karşıyaka ve Urla, Karabük Ovacık, Bolu Göynük, Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınmıştı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da 14-20 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları çıktığı hatırlatıldı.
Afet bölgesi ilan edildi
Tedbir amaçlı tahliye edilen bölgelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nin, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiği bildirildi.
İzmir ve Aydın'ın yangından etkilenen mahallelerinde "hak sahibi" çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: