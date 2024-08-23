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AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama: Nakdi yardım yapılacak

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. AFAD, İzmir ve Aydın'da orman yangınları nedeniyle "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edilen yerlerde konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapılacağını bildirdi.

11:17 - 23/08/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İzmir Karşıyaka ve Urla, Karabük Ovacık, Bolu Göynük, Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınmıştı.


AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da 14-20 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları çıktığı hatırlatıldı.


Açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle
5 bin 381 vatandaşın
, tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.

Afet bölgesi ilan edildi

Tedbir amaçlı tahliye edilen bölgelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nin, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiği bildirildi.


İzmir ve Aydın'ın yangından etkilenen mahallelerinde "hak sahibi" çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız"


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