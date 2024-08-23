AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama: Nakdi yardım yapılacak

"Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız"