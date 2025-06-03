AFAD'dan Marmaris'teki 5,8'lik depreme ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 02.17'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilgili tüm kurumların çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Depremin, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde hissedildiği anımsatılan açıklamada, "Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarına başlanmış olup, depremin etkili olduğu illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Depremin hissedildiği illerimizde an itibarıyla herhangi bir yıkım bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2 hasar tespit talebinin alındığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapmak üzere ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla ilimiz Fethiye ilçesinde, bir vatandaşımız panikatak nedeniyle hayatını kaybetmiş, yüksekten atlama, panik atak ve benzeri nedenlerle 69 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Gelişmeleri takip ediyoruz"







