Marmaris açıklarındaki deprem Denizli'de hissedildi

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 10 kilometre açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla olmak üzere Antalya, İzmir, Aydın ve Denizli'de de hissedildi. Denizli ve ilçelerinde de kısa süreli paniğe neden olan depremde, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.