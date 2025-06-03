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Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

07:133/06/2025, mardi
G: 3/06/2025, mardi
AA
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Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

  • "8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


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