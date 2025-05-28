Bolu'da deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.13'te merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem kentin tamamında hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aydın, "Bolu merkez ilçe sınırlarımızda meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelindeki ilk tespitlere göre bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.