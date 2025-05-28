Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da deprem meydana geldi

Bolu'da deprem meydana geldi

08:1428/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bolu'da, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentin tamamında hissedilirken yurtta kalan öğrenciler panikle dışarıya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.13'te merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem kentin tamamında hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ AYDIN: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Aydın, "Bolu merkez ilçe sınırlarımızda meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelindeki ilk tespitlere göre bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Paniğe neden oldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsündeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler sarsıntı nedeniyle panikle dışarıya çıktı.



#Bolu
#Deprem
#Abdulaziz Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu! 28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?