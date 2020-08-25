AFAD'dan müjdeli haber: Giresun'da mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 2 bin 522 kişilik ekip ve 691 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında, 172 vatandaş kurtarıldı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 92'si çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 26 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

OYNAT 01:00 Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı Giresun'da yaşanan sel felaketinin hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selde mahsur kalan vatandaşların yanına iş makinesinin kepçesinde ulaşabildiler. BiP'te paylaş

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Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 63 köy ile 7 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 7 köy ve 1 mahalle için çalışmalar devam ediyor.

İyileştirme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Dereli, Doğankent, Tirebolu ve Giresun merkezde toplam 28 ekip çalışmaya devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları Dereli'de tamamlandı, Doğankent'te ise 10 ekiple sürüyor.

GÜNDEM Giresun’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi

OYNAT 00:00 Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokakların adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendiler. BiP'te paylaş

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Sel ve heyelanların ardından kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, AFAD'ın 2 mobil koordinasyon tırı da bölgede çalışmalarına devam ediyor.