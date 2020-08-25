AFAD'dan müjdeli haber: Giresun'da mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı
AFAD'dan müjdeli haber: Giresun'da mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selden dolayı mahsur kalan 172 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi. İyileştirme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Dereli, Doğankent, Tirebolu ve Giresun merkezde toplam 28 ekip çalışmaya devam ediyor.
Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 63 köy ile 7 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 7 köy ve 1 mahalle için çalışmalar devam ediyor.
İyileştirme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Dereli, Doğankent, Tirebolu ve Giresun merkezde toplam 28 ekip çalışmaya devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları Dereli'de tamamlandı, Doğankent'te ise 10 ekiple sürüyor.