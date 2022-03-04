Gündem AFADdan öğrencilere deprem ve sel eğitimi
İSTANBUL

AFAD’dan öğrencilere deprem ve sel eğitimi

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilköy Eğitim Merkezi’nde öğrencilere eğitim verdi. Afetlere hazır olmamız gerektiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “Biz afet risklerini bilirsek ona karşı hazırlıklarımızı yapabilme durumuna gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AFAD’dan öğrencilere deprem ve sel eğitimi
Yeşilköy Eğitim Merkezi’nde öğrencilere afet eğitimi verildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Yeşilköy Eğitim Merkezi toplantı salonunda çeşitli programlar gerçekleştirdi. Program kapsamında İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere KAHOOT uygulamasını indirterek depremle ilgili soru cevap oyunu oynatılırken soruları doğru cevaplayan 3 öğrenciye AFAD çantası hediye edildi.

ÇEVRİMİÇİ UYGULAMA İLE YOĞUNLUK VE RİSK AZALTILABİLİR

  • Afetlerden kaçılamayacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, “Birçok afeti kısa zaman önce kestirmek bu teknolojide bile imkansız. Onun için eğitimler önemli. Afetler karşısında tedbir alarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Örneğin eşya sabitleme, deprem anında yaralanma riskini yüzde 50 civarında azaltıyor. Aynı şekilde deprem çantası, deprem sonrası için önemli. Çök-kapan-tutun tekniği de deprem anındaki yaralanmaları önemli ölçüde azaltıyor.” dedi. Afet anında ve sonrasında telefonların yoğun kullanımının şebekeleri çökertebildiğine dikkati çeken Aksanyar, “AFAD uygulaması, afet sonrasında toplanma noktalarına en hızlı nasıl gidebileceğinizi gösteriyor, ayrıca hızlı mesaj komutlarıyla yetkililerle hızlı şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Afet sonrasında sevdiklerimize, telefonla aramak yerine kısa mesaj ve çevrim içi uygulamalar aracılığıyla ulaşarak bu yoğunluk ve risk azaltılabilir” diye konuştu.

AFETLERE HAZIR OLMALIYIZ

Afetlere hazır olmamız gerektiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “1-7 Mart haftası bildiğiniz gibi deprem haftası etkinlikleri olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında AFAD İl Müdürlüklerimizce diğer kamu ve kuruluşlarımızca pek çok alanda toplumun afet farkındalığını yükseltmek için etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler içinde belki de en önemlisi Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı olarak cuma günü saat 11.30’da gerçekleşecek deprem anı ve tahliye tatbikatı. Bununla ilgili olarak tüm okullarda okul yönetimlerimiz bilgilendirilmiş olup 11.30’da bu tatbikat gerçekleştirilecektir. Bunun şöyle bir faydası olacak aslında ülke genelindeki tüm öğrencilerimizle aynı anda bir kolektif bilincin afet farkındalığın oluşmasında katkı sağlayacaktır. Afet hayatımızın bir gerçeği afetlere hazır olmak zorundayız. Bunun yolu da afet risklerini bilmekten geçiyor. Biz afet risklerini bilirsek ona karşı hazırlıklarımızı yapabilme durumuna gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

DEPREM HİSSİNİ YAŞADIK

  • Deprem uygulamasına katılan 14 yaşındaki Fırat Ekinci, o hissi yaşadığını dile getirerek, “Bu anı bilmek bir de yaşamak var. Burada birlikte olmak başka herhangi bir sahnede bu anı yaşamak başka. Deprem evdeyken olduğu zaman bir de çocuklar var tedirgin olabiliriz. Deprem olduğu zaman ilk su vanalarını ve doğalgazı kapatmamız lazım. Herhangi bir sağlam nesneye karşı kendimizi korumamız lazım” dedi.

AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü
GÜNDEM
AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü

AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı
FOTOĞRAF 8
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.
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Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.
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Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.<br><br>Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.
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ARAS Projesi kapsamında oluşturulan afet risk haritasına göre, 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kartipi olayı, 39 heyelan meydana geldi.
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En çok heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de, en çok orman yangını ise Ege ve Akdeniz'de yaşandı.
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AFAD koordinasyonunda, geçen yıl 1760 olaya müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi.
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Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına ise 22 bin 619 personelle müdahale edildi, 7 bin 935 araç ve iş makinesi kullanıldı.
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Ayrıca geçen yıl ülke genelinde 23 bin 753 deprem meydana geldi.
AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı afet risk haritasına göre, Türkiye'de 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı ile 39 heyelan meydana geldi
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