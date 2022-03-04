​AFAD’dan öğrencilere deprem ve sel eğitimi

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Yeşilköy Eğitim Merkezi toplantı salonunda çeşitli programlar gerçekleştirdi. Program kapsamında İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere KAHOOT uygulamasını indirterek depremle ilgili soru cevap oyunu oynatılırken soruları doğru cevaplayan 3 öğrenciye AFAD çantası hediye edildi.

Afetlerden kaçılamayacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, “Birçok afeti kısa zaman önce kestirmek bu teknolojide bile imkansız. Onun için eğitimler önemli. Afetler karşısında tedbir alarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Örneğin eşya sabitleme, deprem anında yaralanma riskini yüzde 50 civarında azaltıyor. Aynı şekilde deprem çantası, deprem sonrası için önemli. Çök-kapan-tutun tekniği de deprem anındaki yaralanmaları önemli ölçüde azaltıyor.” dedi. Afet anında ve sonrasında telefonların yoğun kullanımının şebekeleri çökertebildiğine dikkati çeken Aksanyar, “AFAD uygulaması, afet sonrasında toplanma noktalarına en hızlı nasıl gidebileceğinizi gösteriyor, ayrıca hızlı mesaj komutlarıyla yetkililerle hızlı şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Afet sonrasında sevdiklerimize, telefonla aramak yerine kısa mesaj ve çevrim içi uygulamalar aracılığıyla ulaşarak bu yoğunluk ve risk azaltılabilir” diye konuştu.

AFETLERE HAZIR OLMALIYIZ

Afetlere hazır olmamız gerektiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “1-7 Mart haftası bildiğiniz gibi deprem haftası etkinlikleri olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında AFAD İl Müdürlüklerimizce diğer kamu ve kuruluşlarımızca pek çok alanda toplumun afet farkındalığını yükseltmek için etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler içinde belki de en önemlisi Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı olarak cuma günü saat 11.30’da gerçekleşecek deprem anı ve tahliye tatbikatı. Bununla ilgili olarak tüm okullarda okul yönetimlerimiz bilgilendirilmiş olup 11.30’da bu tatbikat gerçekleştirilecektir. Bunun şöyle bir faydası olacak aslında ülke genelindeki tüm öğrencilerimizle aynı anda bir kolektif bilincin afet farkındalığın oluşmasında katkı sağlayacaktır. Afet hayatımızın bir gerçeği afetlere hazır olmak zorundayız. Bunun yolu da afet risklerini bilmekten geçiyor. Biz afet risklerini bilirsek ona karşı hazırlıklarımızı yapabilme durumuna gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

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DEPREM HİSSİNİ YAŞADIK

Deprem uygulamasına katılan 14 yaşındaki Fırat Ekinci, o hissi yaşadığını dile getirerek, “Bu anı bilmek bir de yaşamak var. Burada birlikte olmak başka herhangi bir sahnede bu anı yaşamak başka. Deprem evdeyken olduğu zaman bir de çocuklar var tedirgin olabiliriz. Deprem olduğu zaman ilk su vanalarını ve doğalgazı kapatmamız lazım. Herhangi bir sağlam nesneye karşı kendimizi korumamız lazım” dedi.

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