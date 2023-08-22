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AFAD'dan Silivri'ye lojistik depo

AFAD, Silivri'de oluşturulan lojistik deposunun Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacağını açıkladı. AFAD duyurusunda, lojistik depoların 81 ilde oluşturulduğu vurgulanırken, Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, "Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır" vurgusu yapıldı.

04:00 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesi’ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu’nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stokunun oluşturulduğunu bildirdi. AFAD’ın sosyal medya hesabından, İstanbul Silivri Lojistik Deposu’na ilişkin paylaşımda bulunuldu. Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda, “Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır.” ifadelerine yer verildi.



#AFAD
#Silivri
#Afet
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