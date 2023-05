Afet bölgesinde iz bırakanlar buluştu

Depremin ilk gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak müthiş bir organizasyon sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Deprem bölgesinde hala çalışan arkadaşlarımız var. Gece gündüz durmaksızın çalışmalara devam ediyorlar. Teşekkürü hangi birinize yapsam az diye düşünüyorum. Deprem bölgesinde ilk olarak Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden sorumluyduk. Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da büyük çalışmalar yaptık, emekleriniz büyük. Her biriniz bu zor günde acılara merhem oldunuz, imdadına yetiştiniz. Oralarda gönüllülük esasıyla yer aldığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Şunu söylemeliyim ki bölgeye gittiğimde depremzedelerden çok duygusal memnuniyetler aldım. Bursa’yı biliyorlar, Hatay’a Bursa’mızı ezberlettik. Orada 7’den 70’e her bir yaraya, her bir ihtiyaca tek tek dokunduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da bu gururu, bu kurumun başkanı olarak bana yaşattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.