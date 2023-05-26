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Afet bölgesindeki seçim sonuçlarını hazmedemeyen Euronews depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde yaraları sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, skandal bir habere imza attı. Euronews'in, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin servis edilen haberinde, bir depremzedenin görüşlerine yer verildi. Ancak yakınlarını kaybettikleri için seçim gündeminden uzak kaldıklarını ifade eden vatandaşın açıklamaları, görüntünün altyazısında tamamen değiştirilerek "Erdoğan'dan kurtulmak için herkese oy verirdim." sözleriyle yayınlandı.

12:42 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti.

Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı 11 kentte afetzedelerin yaralarını sarmak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara
"Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın"
diye seslenerek şunları söyledi:
"Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz."

Fransa merkezli Euronews'ten algı operasyonu

Deprem bölgesinde çalışmalar gece gündüz hız kesmeden devam ederken Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, bir algı çalışmasına imza attı. Euronews tarafından 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin servis edilen haberde, seçim sonuçlarına depremzedelerin etki edeceğine vurgu yapıldı.

"Seçim gündeminden uzak kaldık"

Ancak haberde yer verilen görüntülerde bir depremzedenin yaptığı açıklamalar çarpıtıldı. Euronews'in servis ettiği görüntüde görüşlerine yer verilen depremzede şunları söyledi:

"Biraz acımız büyük. Yani acımız büyük derken sadece beton olarak değil, ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakını kaybetti bir yara aldı yani. Onun için seçim gündemine ülke gündemine biraz uzak kaldık yani. İnsanlar biraz daha kendi derdine düştü burada."

Depremzedenin açıklamalarını çarpıtarak Erdoğan'ı karalamaya çalıştılar

Euronews, yakınlarını kaybettikleri için seçim gündeminden uzak kaldıklarını ifade eden depremzedenin sözlerini çarpıtarak yayınladı. Video haberde yer verilen altyazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Benim için bu bir parti meselesi değil. Erdoğan'dan kurtulmak için herkese oy verirdim. Kılıçdaroğlu da olabilir başkası da umurumda değil. Bu adam (Erdoğan) bizi diri diri gömdü, bize yardım etmedi. Bugüne kadar herhangi bir yardım almadım."


#Euronews
#depremzede
#28 Mayıs
#seçim
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