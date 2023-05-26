Afet bölgesindeki seçim sonuçlarını hazmedemeyen Euronews depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti

Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı 11 kentte afetzedelerin yaralarını sarmak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Fransa merkezli Euronews'ten algı operasyonu
Deprem bölgesinde çalışmalar gece gündüz hız kesmeden devam ederken Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews, bir algı çalışmasına imza attı. Euronews tarafından 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin servis edilen haberde, seçim sonuçlarına depremzedelerin etki edeceğine vurgu yapıldı.
"Seçim gündeminden uzak kaldık"
Ancak haberde yer verilen görüntülerde bir depremzedenin yaptığı açıklamalar çarpıtıldı. Euronews'in servis ettiği görüntüde görüşlerine yer verilen depremzede şunları söyledi:
Depremzedenin açıklamalarını çarpıtarak Erdoğan'ı karalamaya çalıştılar
Euronews, yakınlarını kaybettikleri için seçim gündeminden uzak kaldıklarını ifade eden depremzedenin sözlerini çarpıtarak yayınladı. Video haberde yer verilen altyazıda şu ifadeler kullanıldı: