Afet bölgesindeki seçim sonuçlarını hazmedemeyen Euronews depremzedelerin sözlerini çarpıtarak servis etti

"Biraz acımız büyük. Yani acımız büyük derken sadece beton olarak değil, ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakını kaybetti bir yara aldı yani. Onun için seçim gündemine ülke gündemine biraz uzak kaldık yani. İnsanlar biraz daha kendi derdine düştü burada."