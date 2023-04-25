Afetlerden sorumlu olacakmış

6'lı Masa ve HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u etkileyen birçok afete şehir dışında yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “afetlerden ve kentsel dönüşümden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı” yapacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun da yer aldığı “Yiğitlerim” başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, Yavaş’a da sosyal politikalar, teknolojik atılımlar ve tarımsal kalkınmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını layık gördü. Kılıçdaroğlu'nun görev dağılımı, İmamoğlu'nun İstanbul'u vuran afetlere “tatilde yakalanmasını” akıllara getirdi. Kendisini, “İki tatilim de yağmura denk geldi ama bütün İstanbul, çalışkanlığımı da iyi niyetimi de çok iyi biliyor” diyerek savunan İmamoğlu, İstanbul'u vuran pek çok afette de görevinin başında değildi.