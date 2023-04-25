Afetlerden sorumlu olacakmış

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu.
6'lı Masa ve HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u etkileyen birçok afete şehir dışında yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “afetlerden ve kentsel dönüşümden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı” yapacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun da yer aldığı “Yiğitlerim” başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, Yavaş’a da sosyal politikalar, teknolojik atılımlar ve tarımsal kalkınmadan sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını layık gördü. Kılıçdaroğlu'nun görev dağılımı, İmamoğlu'nun İstanbul'u vuran afetlere “tatilde yakalanmasını” akıllara getirdi. Kendisini, “İki tatilim de yağmura denk geldi ama bütün İstanbul, çalışkanlığımı da iyi niyetimi de çok iyi biliyor” diyerek savunan İmamoğlu, İstanbul'u vuran pek çok afette de görevinin başında değildi.
YA BODRUM’DA YA PALANDÖKEN’DE
* İmamoğlu, kentsel dönüşümde de ‘sıfır’çekti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır” dedi.
HDP’ye ‘kayyum’ desteği
6'lı Masa'nın ve HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ardahan ve Kars'taydı. Ardahan'daki halk buluşmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Kars'a geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'ye mesaj vermeye devam etti. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz” açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu da “Milletin iradesine set vurulmasına, Kars'ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız” sözleriyle Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.