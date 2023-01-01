Afetlere karşı ‘çoklu’ tedbir

Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülürken, afetlere karşı dirençli ve bütünleşik kentsel dönüşüm mevzuatı da tamamlanmak üzere. Yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra kararnamelerle tahkim edilecek olan yeni düzenlemede, 'çoklu afet tehlikesi' de ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı, kentsel dönüşüm yasa tasarısının yanı sıra bir dizi idari düzenlemeyi de devreye alacak. Bu kapsamda, mekânsal planların yapımında ve uygulanmasında çoklu afet tehlikeleri de hesaba katılacak.

Mevzuatta yapılacak değişikle, her türlü afete karşı dirençliliğin sağlanmasına yönelik kriter ve önlemler belirlenecek. Bu kapsamda, kent ve bölge planlamaları salt deprem tehlikesine karşı tasarlanmayacak. İklim değişikliği sonucunda sayısı artan şehir selleri başta olmak üzere kentlerin altyapısı başta olmak üzere su baskınları ve taşkınlara göre yeniden düzenlenecek. Kentsel dönüşümde sıvılaşma riski kadar vadi yataklarına ve istinat duvarları üzerine inşa edilen yapılara da kriter getirilecek. Bu doğrultuda, İstanbul ve Bursa'da kent merkezlerinde yaşanan göçükler, Ankara'da yaşanan istinat duvarı çökmeleri sonucunda yaşanan can ve mal kayıplarının bir daha yaşanmasının önü alınacak.