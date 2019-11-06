Afetlere karşı hazırlık tam gaz

Megakent İstanbul’da olası afetler sonrası için belirlenen barınma alanlarının sayısı çoğalıyor. Son olarak geçen eylülde meydana gelen deprem sonrasında toplanma alanlarına ilişkin polemiklerin gündeme geldiği İstanbul’da 2020’de belirlenen geçici barınma alanlarına yenileri eklenecek. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı’nda doğal afetlere karşı önlemler de yer aldı. Bu kapsamda afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma su ve haberleşme gibi kritik alt yapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

KAMU BİNALARININ RÖNTGENİ ALINIYOR

Kamu binalarının envanteri çıkarılacak ve afetlere karşı güçlü hale getirme çalışmaları hızlanacak. Bu kapsamda önceliklendirmeye yönelik bir program hazırlanacak. Bu program kapsamında riskli olan binalar güçlendirilecek veya yeniden yapılacak. Kritik alt yapı tesislerinin önceliklendirilmesi için sektör bazlı yöntem belirleme çalışması yapılacak.

İSTANBUL’A ÖZEL TEDBİRLER

Yatırım programında İstanbul’da söz konusu depreme karşı alınacak tedbirler de yer aldı. Bu kapsamda, İstanbul’daki kritik alt yapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak. İlgili kuruluşlarla koordinasyon toplantısı yapılarak İstanbul’daki kritik alt yapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için yol haritası belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlanacak.

BARINMA ALANLARI İMAR PLANLARINA İŞLENECEK

Kentte afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınarak sosyal donatılar tamamlanacak. Bu alanların kapasiteleri artırılacak. Geçici barınma alanlarına ilave alanlar eklenecek. Belirlenecek yeni alanların valilik, büyükşehir belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri tarafından geçici barınma alanlarının elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapılarının hazır hale getirilecek. Bu alanlar imar planlarına işlenecek.