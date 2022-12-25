Afetzedelere ASYA yetişecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı bir şeklide harekete geçilmesi için Acil Sosyal Yardım (ASYA) Ekibi kuruluyor. ASYA ekibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşacak. ASYA'nın yanı sıra 14 ilde 15 lojistik depo kuruluyor. Afetten etkilenen hanelere ayni yardımlar bu depolarda toplanacak.

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraları sarmaya gayret ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Afet ve acil duruma hazır olmak, bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için UMKE ve AFAD ekiplerine benzer ASYA kurma kararı aldık" dedi.

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14 İL’E 15 LOJİSTİK DEPO

Afet ve acil durumlarda psikososyal destek ekipleri ile mağdurların yanında olan bakanlık bünyesinde hayata geçireceği ASYA projesi ile desteğini artıracak. ASYA ekipleri afet ve acil duruma hazır olacak. Bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde afet ve acil durum bölgesine ulaştıracak. ASYA'nın yanı sıra afetten etkilenen hanelere yönelik ayni yardımların toplanabilmesi için de Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (2 depo), İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 14 ilde 15 ana lojistik depo kurulacağı bildirildi.

DEPODAN İHTİYAÇ SAHİBİNE

Özellikle afet ve acil durum halinde ortaya çıkan ihtiyaçlar lojistik depolardan karşılanarak vakit kaybetmeden afet bölgesine transfer edilecek. Afet ve acil durum dışında bu depolarda, ayni yardımlarla birlikte bakanlık tarafından yürütülen sosyal yardımlar da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak. ASYA ekipleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personellerinden oluşacak. Bunun yanı sıra il müdürlüklerine bağlı kuruluşlardan da personeller bulunacak.

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YARALAR BİRLİKTE SARILACAK

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraları sarmaya gayret ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Afet ve acil duruma hazır olmak, bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için UMKE ve AFAD ekiplerine benzer ASYA (Acil Sosyal Yardım Ekipleri) kurma kararı aldık" diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Yanık'tan aile destek ödemelerine ilişkin açıklama