Gündem Afetzedelere ASYA yetişecek
YEREL GÜNDEM

Afetzedelere ASYA yetişecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı bir şeklide harekete geçilmesi için Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) kurulacak. Bununla birlikte 14 ilde kurulan 15 lojistik depo ile afetten etkilenen haneler için ayni yardımlar bu birimlerde toplanacak.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Afetzedelere ASYA yetişecek
Acil Sosyal Yardım Ekibi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı bir şeklide harekete geçilmesi için Acil Sosyal Yardım (ASYA) Ekibi kuruluyor. ASYA ekibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşacak. ASYA'nın yanı sıra 14 ilde 15 lojistik depo kuruluyor. Afetten etkilenen hanelere ayni yardımlar bu depolarda toplanacak.

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraları sarmaya gayret ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Afet ve acil duruma hazır olmak, bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için UMKE ve AFAD ekiplerine benzer ASYA kurma kararı aldık" dedi.

14 İL’E 15 LOJİSTİK DEPO

Afet ve acil durumlarda psikososyal destek ekipleri ile mağdurların yanında olan bakanlık bünyesinde hayata geçireceği ASYA projesi ile desteğini artıracak. ASYA ekipleri afet ve acil duruma hazır olacak. Bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde afet ve acil durum bölgesine ulaştıracak. ASYA'nın yanı sıra afetten etkilenen hanelere yönelik ayni yardımların toplanabilmesi için de Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (2 depo), İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 14 ilde 15 ana lojistik depo kurulacağı bildirildi.

DEPODAN İHTİYAÇ SAHİBİNE

Özellikle afet ve acil durum halinde ortaya çıkan ihtiyaçlar lojistik depolardan karşılanarak vakit kaybetmeden afet bölgesine transfer edilecek. Afet ve acil durum dışında bu depolarda, ayni yardımlarla birlikte bakanlık tarafından yürütülen sosyal yardımlar da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak. ASYA ekipleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personellerinden oluşacak. Bunun yanı sıra il müdürlüklerine bağlı kuruluşlardan da personeller bulunacak.

YARALAR BİRLİKTE SARILACAK

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraları sarmaya gayret ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Afet ve acil duruma hazır olmak, bu kapsamdaki sosyal yardımları hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için UMKE ve AFAD ekiplerine benzer ASYA (Acil Sosyal Yardım Ekipleri) kurma kararı aldık" diye konuştu.

Bakan Yanık'tan aile destek ödemelerine ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Yanık'tan aile destek ödemelerine ilişkin açıklama

Aile Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman?
ÖZGÜN
Aile Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman?
Yalan beyanda bulunuyor

'Yalan beyanda bulunuyor'

Güvenlik görevlisi, Mert Hakan'dan şikayetçi olacak.
İyi bir oyunla kazandık

'İyi bir oyunla kazandık'

​Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı sonrasında taraftara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak: Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi

Derbi Fırtına'nın

Derbi Fırtına'nın

​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

​Bunu yaşayan araç sahipleri dikkat.
'Airport this way'

'Airport this way'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

​Ankaralılar dikkat: Emniyetten vatandaşlara uyarı.

​Trabzonspor tribünlerinin derbi koreografisi çok konuşuluyor.

​Vahşi cinayette yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.