Afetzedeye her kapı açık:13,5 milyon vatandaş için tek yürek olduk

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Depremden etkilenen 13,5 milyon afetzedenin barınma sorununa karşı acil çözüm üreten resmi makamların yanı sıra vatandaşlar da misafir etmek için adeta yarışa girdi.
Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen 10 şehir için Türkiye tüm imkanlarıyla adeta seferber oldu. Hergün binlerce TIR yardımın giriş yaptığı şehirlerde barınma sorunu baş gösterirken, çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından kapılar sonuna kadar açıldı. Vanlı vatandaşlar evlerine davet ederken, Antalya başta olmak üzere tüm oteller odalarını afetzedelere açtı. Otel ve ev sahipleri süresiz ve ücretsiz olmasının yanında ulaşımda da yardımcı oluyor.
Antalya, depremin hemen ardından 10 şehri davet eden iller arasında yer aldı. Antalya Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla otellerin davetleri doğrultusunda oluşturulan listeyle binlerce yatak ve yüzlerce otel depremzedelerin kullanımına açıldı. Afetzedeye sunulan odalarda yeme-içme de ücretsiz şekilde sağlanıyor. Bunun yanında oteller için AFAD veya oluşturulan Antalya Valiliği Deprem Masası’na bilgi verilerek rezervasyon yaptırılabiliyor. Rezervasyonla bölgeden alınan afetzedeler otellere ücretsiz şekilde ulaştırılıyor.
Antalya’daki otellerin yanı sıra deprem bölgesine komşu olan şehirler de olayın ilk anından itibaren organize olarak otellerin kapısını barınma sorunu olanlara açtı. Başta Elazığ olmak üzere, Kayseri, Mersin, Mardin, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Sivas, Batman, Bingöl ve Nevşehir de otellerini kullanıma sunan şehirler arasında yer aldı. Zincir otellerden Dedeman ve Elite World Hotel depremzedeler için tüm zincirlerini devreye aldı.
Van’da da kurum, kuruluş ve vatandaşlar depremzedeleri misafir etmeye talip olduklarını açıkladı. Resmi yönetimler ve STK’lar bu isteği her geçen saat yineledi. Van’ın yanında Mardin’de evlerin kapılarını sonuna kadar açtı. Sosyal medya üzerinden arka arkaya duyurular yayınlandı.