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Afetzedeye her kapı açık:13,5 milyon vatandaş için tek yürek olduk

Depremden etkilenen 13,5 milyon afetzedenin barınma sorununa karşı acil çözüm üreten resmi makamların yanı sıra vatandaşlar da misafir etmek için adeta yarışa girdi. Antalya Valiliği AFAD koordinasyonuyla şehirdeki turistik otellerin kapısını sonuna kadar açarken, binlerce kişi bölge halkına kucak açtı.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:40 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremden etkilenen 13,5 milyon afetzedenin barınma sorununa karşı acil çözüm üreten resmi makamların yanı sıra vatandaşlar da misafir etmek için adeta yarışa girdi.

Depremden etkilenen 13,5 milyon afetzedenin barınma sorununa karşı acil çözüm üreten resmi makamların yanı sıra vatandaşlar da misafir etmek için adeta yarışa girdi.

Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen 10 şehir için Türkiye tüm imkanlarıyla adeta seferber oldu. Hergün binlerce TIR yardımın giriş yaptığı şehirlerde barınma sorunu baş gösterirken, çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından kapılar sonuna kadar açıldı. Vanlı vatandaşlar evlerine davet ederken, Antalya başta olmak üzere tüm oteller odalarını afetzedelere açtı. Otel ve ev sahipleri süresiz ve ücretsiz olmasının yanında ulaşımda da yardımcı oluyor.

ANTALYA’DA YÜZLERCE OTELDEN ORTAK KARAR

Antalya, depremin hemen ardından 10 şehri davet eden iller arasında yer aldı. Antalya Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla otellerin davetleri doğrultusunda oluşturulan listeyle binlerce yatak ve yüzlerce otel depremzedelerin kullanımına açıldı. Afetzedeye sunulan odalarda yeme-içme de ücretsiz şekilde sağlanıyor. Bunun yanında oteller için AFAD veya oluşturulan Antalya Valiliği Deprem Masası’na bilgi verilerek rezervasyon yaptırılabiliyor. Rezervasyonla bölgeden alınan afetzedeler otellere ücretsiz şekilde ulaştırılıyor.

KOMŞU ŞEHİRLER HAREKETE GEÇTİ

Antalya’daki otellerin yanı sıra deprem bölgesine komşu olan şehirler de olayın ilk anından itibaren organize olarak otellerin kapısını barınma sorunu olanlara açtı. Başta Elazığ olmak üzere, Kayseri, Mersin, Mardin, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Sivas, Batman, Bingöl ve Nevşehir de otellerini kullanıma sunan şehirler arasında yer aldı. Zincir otellerden Dedeman ve Elite World Hotel depremzedeler için tüm zincirlerini devreye aldı.

TABZONLULAR: EVİMİZ EVİNİZDİR

  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonluların, “Evimiz evinizdir” diyerek tüm depremzedelere imkanlarını ve gönüllerini açtığını söyledi. Ataman, Trabzon’un kardeş şehir olduğu Kahramanmaraşlılar başta olmak üzere depremzedelerin Trabzon’a ulaşımlarının da Trabzon ve Trabzonlular tarafından sağlanacağını kaydetti.

VAN’DAN MİSAFİRLİK TEKLİFİ

Van’da da kurum, kuruluş ve vatandaşlar depremzedeleri misafir etmeye talip olduklarını açıkladı. Resmi yönetimler ve STK’lar bu isteği her geçen saat yineledi. Van’ın yanında Mardin’de evlerin kapılarını sonuna kadar açtı. Sosyal medya üzerinden arka arkaya duyurular yayınlandı.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Afetzede
#AFAD
1 saat önce
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Afetzedeye her kapı açık:13,5 milyon vatandaş için tek yürek olduk
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