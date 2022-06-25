Afganistan'a yardım eli

En çok ihtiyaç duyulan gıda, battaniye ve tıbbi malzeme yardımları, deprem bölgesine ulaştırıldı

Afganistan’da depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Kara yolu ile ulaşımın çok zor olması sebebiyle yardımlar önce başkent Kabil ve çevre vilayetlere, buralardan da helikopterlerle deprem bölgelerine nakledildi.

Türkiye Kızılayı 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar ve çeşitli uluslararası sivil toplum örgütlerinin en çok ihtiyaç duyulan gıda, battaniye ve tıbbi malzeme yardımları, deprem bölgesine ulaştırıldı. Türk Kızılay 500 aileye gıda yardımında bulunurken, İHH İnsani Yardım Vakfı da 500 kişiye sıcak yemek dağıttı. Depremde can kaybının bin 150’ye, yaralı sayısının ise bin 600’e yükseldiği kaydedildi.

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