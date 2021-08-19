Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Kabil'de yaşadıklarını anlattı: Hiç kimse mağdur olmadı Allah Türk askerinden razı olsun

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 273 vatandaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla, ilk önce Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü. Tahliye edilen vatandaşlar, İslamabad'daki havalimanında hareket eden THY'ye ait "TK 6881" sayılı uçakla sabah İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Kabil'de işletme sahibi Rafet Gürbüz, havalimanındaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, askeri uçakla Kabil'den İslamabad'a geçtiklerini söyledi.

"Şanslı ülke insanlarından biriyiz"

İslamabad'ta iyi karşılandıkların belirten Gürbüz, "Kabil Büyükelçimiz bizi saat 12 gibi yolcu etti. Onun dışında da Kabil'deki komutanımız çok ilgilendi. Orada çalışan sivil işletmecileriz. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir inşallah. Ben orada hiçbir Türk vatandaşının kalacağına inanmıyorum." dedi. Gürbüz, Kabil'de bir rahatsızlık geçirmesi nedeniyle bütün doktor ve komutanların kendisiyle fazlasıyla ilgilendiğini kaydetti. Hiçbir Türk vatandaşının orada mağdur olmadığını anlatan Gürbüz, "Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz." diye konuştu.

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OYNAT 00:56 Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı: Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum Yurda dönen yolculardan 8 yıldır NATO'da görev yapan Sadullah Çalık, Afganistan'ı terk ettikleri sırada başkent Kabil'de durumun kötüye gittiğini söyledi. Türkiye'ye dönmek için büyükelçilikle iletişime geçtiğini ve 2 saat sonra Afganistan'dan tahliye edildiğini belirtti.



Çalık, 'Bayağı güzel bir hizmet vardı. Açıkçası Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Ekip tam teşkilatlıydı. Testlerimiz yapıldı, karnımız doyuruldu. VIP hizmet. Tertemiz otellerde kaldık. PCR testimiz dahil otelde yapıldı. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Uçağımıza kadar yine büyükelçiliğin personeli vasıtasıyla gittik. Birçok ülkeden insanla beraber çalışıyorum uzun zamandır. Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Ben bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyorum açıkçası. Ülkemiz tarafından sonuna kadar desteklenmiş olmak çok gurur verici. Mesela diğer ülke vatandaşları çantalarını bile alamadılar. Sadece bir sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün çantalarımızı aldık, her şeyimizi aldık. Rahat rahat geldik.' dedi.

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Gürbüz, Taliban güçlerinin Kabil'e girmesinden sonra gençlerin yurt dışına çıkmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halk tamamıyla dışarı gitmek istiyor. Özellikle işsiz gençler, Taliban korkusundan ziyade doğal olarak Avrupa ülkelerine ve Türkiye gitmek istiyorlar. Çünkü ekonomik kaygıları var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Benim gözlemlerinden biri o. 7 yıldır oradayız. 'Taliban'ın bir zulmü var mı?' denilecek olursa biz görmedik, duymadık. Çalıştırdığımız Afgan arkadaşlarımız hepsi Amerika'ya gitti özellikle. Durum öyle olunca biz de işletmelerimizi kapattık."

"Türk askerleri direkt bizi karşıladı"

Anestezi uzmanı Mert Yamaç ise Kabil'de havalimanına ulaştıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirdi. Havalimanında güvende olduklarını kaydeden Yamaç, "Havalimanında Türk askerleri direkt bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan. Askeri uçakla Pakistan'a geçtik ve aktarmalı olarak Türkiye geldik." dedi. Kabil'de durumun karışık olduğuna dikkati çeken Yamaç, "Bütün yönetim Taliban'ın eline geçti. Devlet büyükleri yok, memurlar yok. Bütün çarşı ve dükkanlar kapalı. Bütün Afganistan'da kaos var." değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan tahliye edilen vatandaşlara, yeni tip koranavirüs (Kovid-16) tedbirleri kapsamında havalimanında test yapıldı.

Pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılan vatandaşlar, bildirdikleri ikametgah adreslerinde karantinaya girecek. Yedinci günde yapılacak ikinci testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.