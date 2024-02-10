Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına hızla devam ederken CHP'li belediyelerin afiş hazımsızlığına her gün bir yenisi daha eklenmeye başladı. Fatih’te İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ergün Turan’ın afişlerinin CHP'li İBB tarafından hukuksuzca toplanmasının ardından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un afişleri hedef alındı. Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılan pankartlar kesilerek çöp arabasına atıldı.