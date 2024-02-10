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Afiş hırsızı CHP! AK Parti pankartlarını hedef aldılar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'li belediyelerin afiş hazımsızlığına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Fatih’te İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ergün Turan’ın afişlerinin CHP'li İBB tarafından hukuksuzca toplanmasının ardından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un afişleri toplatıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları kesilerek çöp arabasına atıldı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi. CHP'li belediyelerin afiş hırsızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

15:21 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:40 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP’li belediyelerin afiş hazımsızlığı
CHP’li belediyelerin afiş hazımsızlığı

Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına hızla devam ederken CHP'li belediyelerin afiş hazımsızlığına her gün bir yenisi daha eklenmeye başladı. Fatih’te İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ergün Turan’ın afişlerinin CHP'li İBB tarafından hukuksuzca toplanmasının ardından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un afişleri hedef alındı. Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılan pankartlar kesilerek çöp arabasına atıldı.



AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un Kadıköy ziyareti öncesi asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı. Temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.


AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi. Coşar, şu ifadelere yer verdi:

  • "CHP’nin tedirginliğinin farkındayız"
  • İstanbul’da demokrasinin önündeki en büyük engel CHP’li İBB yönetimi.

  • Önce Fatih’te İlçe Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ergün Turan’ın afişleri hukuksuzca toplandı.

  • Şimdi ise İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum’un afişleri hukuksuz şekilde toplanıyor, yırtılıyor. Bu hukuksuzluğu da Kadıköy Belediyesi ve İBB’nin imkan ve gücü ile yapıyorlar.

  • CHP’nin tedirginliğinin farkındayız, demokrasi mücadelemize devam edeceğiz.

  • Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız.

CHP'li belediyelerin afiş hırsızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

#İstanbul
#AK Parti
#CHP
#afiş
#Kadıköy Belediyesi
#İBB
#Fatih Belediyesi
36 dakika önce
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