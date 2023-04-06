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AFP'den seçim yorumu: Osmanlı'dan bu yana en önemli seçim

Türkiye'de seçimlere kısa süre kala heyecan artarken dış basında 14 Mayıs'ta zaferi kimin elde edeceğine dair analizler yer almaya devam ediyor. Fransız haber ajansı AFP seçimleri "Osmanlı'dan bu yana en önemli seçim" olarak niteledi.

12:05 . 6/04/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Türkiye seçimler için gün sayarken dünya basınında 14 Mayıs'a dair analizler yer almaya devam ediyor. AFP seçimleri “Osmanlı’dan bu yana en önemli seçim” olarak nitelerken deprem bölgesinde
"Erdoğan'a güven"
duygusunun öne çıktığını yazdı.

'Erdoğan'a duyulan güven arttı'

AFP haber ajanı
"Seçim öncesi Erdoğan’ın kalesinde deprem öfkesi azaldı"
başlıklı haberinde bölgeden vatandaşların görüşlerine yer verdi. Deprem bölgesinde mağazası bulunan esnaf Latif Dalyan AFP’ye yaptığı açıklamada "Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırabilecek bir kişi varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah her ülkeye kendisi gibi bir lider nasip etsin” dedi. Haberde deprem bölgesindeki öfkeni yerini “Erdoğan’a duyulan güvene bıraktığı” ifade edildi.

'Osmanlı sonrası en önemli seçim'

Haberde
"Gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, genel olarak Türkiye'nin Osmanlı sonrası tarihinin en önemlileri olarak görülüyor."
ifadeleri kullanıldı.

AFP'ye konuşan Kahramanmaraş'a dönmekten bir şikayeti olmadığını söyleyen ev hanımı Yasemin Tabak, Erdoğan'ın yıkılan konutları bir yıl içinde yeniden inşa etme sözünü hatırlatıp gülümsüyor. 40 yaşındaki Tabak "Halkımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" diyor. Çadır komşusu Ayşe Ak ise, "Allah devletimizi korusun" ifadesini kullanıyor.

Al Jazeera, 'Türkiye'deki depremzedeler Erdoğan'a güven tazeliyor' başlığıyla AFP'nin haberine yer verdi.



#Seçim
#Osmanlı
#AFP
#Türkiye
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