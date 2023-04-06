AFP'den seçim yorumu: Osmanlı'dan bu yana en önemli seçim

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'Erdoğan'a duyulan güven arttı'
'Osmanlı sonrası en önemli seçim'
AFP'ye konuşan Kahramanmaraş'a dönmekten bir şikayeti olmadığını söyleyen ev hanımı Yasemin Tabak, Erdoğan'ın yıkılan konutları bir yıl içinde yeniden inşa etme sözünü hatırlatıp gülümsüyor. 40 yaşındaki Tabak "Halkımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" diyor. Çadır komşusu Ayşe Ak ise, "Allah devletimizi korusun" ifadesini kullanıyor.
Al Jazeera, 'Türkiye'deki depremzedeler Erdoğan'a güven tazeliyor' başlığıyla AFP'nin haberine yer verdi.