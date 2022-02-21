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POLİTİKA AFRİKA

Afrika turunda ikinci durak Senegal: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Afrika'daki ikinci durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

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Haber Merkezi AA
Afrika turunda ikinci durak Senegal: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar'da​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Dakar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo'da kritik imzaları attı: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo'da kritik imzaları attı: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
FOTOĞRAF 25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.
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ı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört gün sürecek Afrika turuna başladı. İlk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge karşıladı.

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