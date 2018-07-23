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POLİTİKA

Afrika’da beş liderle randevu

Başkan Erdoğan, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü temsil eden 5 ülke lideriyle Afrika’da buluşacak. Erdoğan’ın özel davetli olduğu ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ile Güney Afrika’nın oluşturduğu BRİCS’in son zirvesi Güney Afrika’da yapılacak. Erdoğan’ın bir başka durağı ise Afrika açılımı kapsamında Zambiya olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz’da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz’da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Türkiye, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edildi. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

Erdoğan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyaretinde ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor. BRICS, gelişmekte olan pazarlar şeklinde tanımlanan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu, bir istişare ve iş birliği platformunu ifade ediyor. Söz konusu beş ülke de Türkiye gibi G-20 üyesi. "BRICS Artı" ise BRICS'in üyeleri dışındaki yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası ve bölgesel örgütlerle iş birliğini arttırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan süreci ifade ediyor.

TİCARET HACMİ GENİŞLETİLECEK

25-27 Temmuz günlerinde Güney Afrika’ya gerçekleştireceği ziyaret birlik ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başlattığı Afrika açılımının geliştirilmesi açısında da büyük önem taşıyor. Afrika ülkelerine sık sık ziyaretler gerçekleştiren Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine seçildikten sonra kara kıtada 19 farklı ülkeye gitti. Erdoğan’ın bu ziyaretleri Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret hacminin genişletilmesine önemli katkılar sağladı.

AFRİKA’YA REKOR SAYIDA ZİYARET

Erdoğan seçildikten sonra Afrika’ya 21-24 Ocak 2015’te Etiyopya, Somali ve Cibuti ziyaretleri ile başladı. Başkan Erdoğan 28 Şubat-3 Mart 2016’da Fildişi, Gana, Nijerya, Gine’yi; 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Uganda, Kenya ve Somali’yi; 22-25 Ocak 2017 tarihlerinde ise Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı, 25-27 Aralık 2017 tarihlerinde Sudan, Çad ve Tunus’a son olarak da 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali’ye gitmişti.

  • İkinci durak Zambiya
  • Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz’da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Türkiye’den Zambiya’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyan Erdoğan’ın bu ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkan sağlaması öngörülüyor.
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