Afrika’daki FETÖ kuşatması kırıldı

Türkiye’de sessiz sedasız yapılanan FETÖ’nün bir diğer hedefi ise Afrika ülkeleri oldu. Eğitim kurumlarından büyük ölçüde yoksun olan kara kıtada adım adım yapılanan örgüt, Bu ülkelerin yönetiminde etkin olan iş insanları ve devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerini empoze etti. Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler, bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine yerleştirilerek örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi sağlandı.





KARANLIK YÜZE MASKE: TÜRKÇE OLİMPİYATLARI

Bu kapsamda yürütülen örgütsel faaliyetlerin gerek ulusal gerek uluslararası alanda masum gösterilmesi amacıyla Türkçe Olimpiyatları, kurban, zekât ve bağış organizasyonları düzenlendi. Sahte “iyilik hareketi” algısında başarılı olundu. FETÖ okullarının devri için Afrika’daki 26 ülke ile mutabakat zaptı imzalayan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), birçok ülkedeki okulların devrini tamamladı. Vakıf, Afrika’nın tamamında hızla müzakereler yürüterek devir süreçlerini başlattı. Özellikle Mali’deki çalışmalar, vakfın dünyadaki en büyük atılımı oldu. Örgütün Afrika’daki en büyük okulları Mali’de bulunuyordu. Bu ülkedeki devralma görüşmeleri çok çetin geçti ancak binlerce öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okul devralındı. Vakfın Nijer ve Somali’de devraldığı okullar da mezun vermeye devam ediyor.





ZAMBİYA KURTULDU

Geçen 2 Afrika ülkesinde daha yaşandı. Bunlardan birisi, Zambiya oldu. 2020 yılında Zambiya hükümetinin el koyduğu ve kayyum tarafından yönetilen okullar, yapılan anlaşmadan sonra 26 Afrika ülkesinde başarıyla devam eden Uluslararası Maarif Okulları ailesine katıldı.





SON DEVİR BURKİNA FASO’DA

Son devir işlemi Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’daydı. Geçen yıl 15 Temmuz’un yıl dönümünde Burkina Faso’daki FETÖ iltisaklı üç kampüsün vakfa devri yapıldı. Burkina Faso’daki FETÖ okulları, başkent Vagadugu ve ülkenin “ekonomik başkenti” Bobo-Dioulasso’da bulunuyordu. Bu adımla, FETÖ’nün eğitim alanındaki etkisinin sona erdirilmesi sağlanarak iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmış oldu.





23 ÜLKEDE DEVİR TAMAMLANDI

Devir töreninde konuşan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, vakfın Burkina Faso ile 23 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını söyledi. Burkina Faso’da ilkokul çağındaki çocukların yüzde 48,1’inin, ortaokul çağındaki çocukların yüzde 57’sinin ve lise çağındaki gençlerin yüzde 81,4’ünün eğitime erişim imkanı bulamıyor, Nüfusunun yüzde 65’i 25 yaşın altında olan ülkede, Türkiye Maarif Vakfının bu okulları devralması nüfusunun yarısına yakınının okur yazar olmadığı ülkedeki eğitim imkanlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacak.





AFRİKA’YI EN İYİ ANLAYACAK ÜLKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Afrika ziyareti öncesi FETÖ’nün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika ülkeleri olduğunu belirtmiş, aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkelerin de Afrika kıtasında olduğunu söylemişti. Erdoğan, gösterdikleri çabalar sayesinde pek çok ülkenin FETÖ ile iltisaklı okulları kapatıp Maarif Vakfı’na devrettiğini, Moritanya, Senegal ve Mali’nin bu ülkelerin başında geldiğini kaydeden Erdoğan, çoğu terörle mücadele etmiş veya terör tehdidiyle karşı karşıya bulunan bu ülkeleri en iyi anlayacak, çektikleri acıları en iyi hissedecek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulamıştı.





Yılanın başı cezaevinde

FETÖ’nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, yakalanan elebaşları arasında. Tatar, Mayıs 2021’de İstanbul Ümraniye’de bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Erzurum 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan Tatar, 2016’dan beri firariydi.





KONGO’DAKİ YAPILANMAYI BAŞLATTI

2005-2014 yılları arasında FETÖ’nün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamı olan Tatar, örgütün Kongo’daki yapılanma sürecini başlattı ve ülkede örgüte müzahir Şafak Okulları’nı kurdu. 2014’te tekrar Türkiye’ye dönen Tatar, Şanlıurfa Suruç’ta bir süre öğretmenlik yapmasının ardından İstanbul’a tayin oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Tatar gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadesi alınan Tatar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.





ELEBAŞI GÜLEN’LE DOĞRUDAN İRTİBATLIYDI