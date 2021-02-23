Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yine kendisiyle çelişti.

"Terörle mücadeleye karşı mı çıktık?"

Teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” dedi.

OYNAT 00:47 “Afrin’e girmeyelim” diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? “YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” diyen ve PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına yönelik operasyon esnasında da “Afrin'e girmeyelim” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” ifadelerini kullandı.







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"YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz"

CHP Genel Başkanı, yıllar önce yaptığı açıklamada, “YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” ifadesini kullanmıştı.

"Afrin'e girmeyelim" demişti

Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında ise PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon için “Afrin’e girmeyelim” demişti.