Gündem "Afrine girmeyelim" diyen Kılıçdaroğlu Teröre karşımücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?
POLİTİKA

"Afrin’e girmeyelim" diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıllar önce “YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz” diyen ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısına yönelik operasyon için de "Afrin’e girmeyelim” açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yine kendisiyle çelişti.

"Terörle mücadeleye karşı mı çıktık?"

Teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” dedi.

“Afrin’e girmeyelim” diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?
OYNAT 00:47
“Afrin’e girmeyelim” diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?
“YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” diyen ve PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına yönelik operasyon esnasında da “Afrin'e girmeyelim” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” ifadelerini kullandı.

"YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz"

CHP Genel Başkanı, yıllar önce yaptığı açıklamada, “YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini halkını savunan örgüt olarak görürüz” ifadesini kullanmıştı.

"Afrin'e girmeyelim" demişti

Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında ise PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon için “Afrin’e girmeyelim” demişti.

CHP milli güvenlik sorunu
GÜNDEM
CHP milli güvenlik sorunu

Kemal Kılıçdaroğlu: YPG bize mi saldıracak?
OYNAT 00:30
Kemal Kılıçdaroğlu: YPG bize mi saldıracak?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz' dedi.
Abone Ol Google News
MİT operasyonuyla vuruldu

MİT operasyonuyla vuruldu

Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı vermişti.
Türkiyede bulundu

Türkiye'de bulundu

Dünyanın hiçbir yerinde bu böceğe rastlamak mümkün değil.
Milli Savunma Bakanlığından taciz açıklaması: Gerekli karşılık verildi

Ankara'da 326 eğitim tesisinin açılışı gerçekleştiriliyor.

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.