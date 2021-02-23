"Afrin’e girmeyelim" diyen Kılıçdaroğlu: Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıllar önce “YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz” diyen ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısına yönelik operasyon için de "Afrin’e girmeyelim” açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yine kendisiyle çelişti.
"Terörle mücadeleye karşı mı çıktık?"
Teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” dedi.