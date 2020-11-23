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AFYONKARAHİSAR OTOMOTİV

Afyonkarahisar haberleri: 'Parayı EFT gönderiyorum' sözüne inandı: Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu

'Parayı EFT gönderiyorum' sözüne inandı: Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 52 bin TL değerindeki otomobilini satmak için ilana koyan Mustafa Demir (26) dolandırıcıların hedefi oldu. Aracı satmakta anlaştığı kişinin 'Parayı EFT ile gönderiyorum' sözüne inanan Demir, noter aracılığıyla aracın satışını verdi. İki gün beklemesine rağmen para kendisine ulaşmayan Demir, aracın plakasının değiştirilip, başka birine satıldığını öğrenince dolandırıldığını anlayıp, suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Demir (26) aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.
Mustafa Demir (26) aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.

Bolvadin'de yaşayan Mustafa Demir, bir süre önce 2006 model otomobilini satmak için internet üzerinden faaliyet gösteren bir alım-satım sitesine ilan verdi. Geçen eylül ayında Mustafa Demir'i Aydın'dan arayan İ.O., aracı satın almak istediğini söyledi. Mustafa Demir, aracını satmak için 52 bin TL'ye anlaştığı İ.O. ile işlemler için 21 Eylül 2020'de notere gitti.

Mustafa Demir'in aracını satın alacak kişi yerine notere başka biri geldi. Gelen kişi, İ.O.'nun aracı beğenmesi durumunda parayı Mustafa Demir'e banka üzerinden göndereceğini söyledi. İ.O.'nun parayı EFT ile gönderdiğini söylemesi üzerine Mustafa Demir, noterde parayı aldığını söyleyerek, aracın satışını yaptı. Ancak Mustafa Demir'in hesabına para gelmedi.

DHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 52 bin TL değerindeki otomobilini satmak için ilana koyan Mustafa Demir (26) dolandırıcıların hedefi oldu.

  • Aracı almaya gelen kişi ise Mustafa Demir'e senet verebileceğini söyledi. Kendisine İ.O.'nun borçlu olacağı şekilde düzenlenmiş 52 bin TL değerinde senet verilmesinin ardından aracı teslim eden Mustafa Demir, iki gün boyunca paranın hesabına gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mustafa Demir, sattığı aracın plakasının değiştirilip, bir oto galeriye satıldığını da tespit etti.

'EFT TALİMATINI SONRADAN İPTAL ETMİŞ'

Mustafa Demir, EFT yapılmış gibi gösterilerek, senetle dolandırıldığını öne sürdü. Mehmet Demir, "2006 model aracım vardı. İnternet sitesine satışa koydum. Buna istinaden Aydın'dan İ.O. adlı kişi ulaştı, arabamı almak istediğini söyledi. 'Tamam' dedim. Afyon otogarında buluştuk, beni arayan kişi arabayı almaya gelmedi. Adını bilmediğim gelen kişi aracı beğenmeleri halinde görüştüğüm Aydın'daki kişinin bana banka yoluyla parayı göndereceğini söyledi. 52 bin liraya anlaştık.

Aracımın satışını yapmak için notere gittik. Paranın hesabıma yatmadığımı söyleyince 'şimdi gönderiyorum' diyerek EFT yaptığının fotoğrafını telefonuma gönderdi. EFT talimatını sonradan iptal etmiş 'senin bankan uyuşmuyor, yarın hesabında olur' dedi. Ben de buna güvenerek noterde satışı gerçekleştirdim" dedi.

DHA
Mustafa Demir, sattığı aracın plakasının değiştirilip, bir oto galeriye satıldığını da tespit etti.

'İKİ GÜN BOYUNCA PARANIN GELMESİNİ BEKLEDİM'

Aracın satışını yaptığı sırada yanında olan kişi kendisine 'Bana güvenebilirsin, istersen 52 bin lira değerinde senet vereyim' dediğini anlatan Mehmet Demir, "Ben de endişelendiğim için kabul ettim. İki gün boyunca paranın gelmesini bekledim. Para hesabıma gelmeyince Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Satışını yaptığım ve senedi aldığım kişinin belgeleri, telefon görüşmeleri, yazışmalarımızı adliyeye teslim ettim.

  • Aracımın plakası değişmiş. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirmişler. Bunların araç dolandırıcı şebekesi olduğunu düşünüyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve başka kişilerin zarar görmemesini istiyorum" diye konuştu.

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