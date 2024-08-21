Afyonkarahisar Sandıklı'daki yangın kontrol altında

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Valilikten açıklama
Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak “Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi” açıklaması yaptı.