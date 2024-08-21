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Afyonkarahisar Sandıklı'daki yangın kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

10:37 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:38 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Soğutma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Sandıklı'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.


Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak “Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi” açıklaması yaptı.



#Afyonkarahisar
#orman yangını
#yangın
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