Afyonkarahisar Sandıklı'daki yangın kontrol altında

Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak “Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi” açıklaması yaptı.