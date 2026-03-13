Yeni Şafak
Afyonkarahisar’da kaçak makaron operasyonu: Polis piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL

15:4113/03/2026, Cuma
IHA
Polis denetiminde kaçak makaron sevkiyatı ortaya çıkarıldı.
Polis denetiminde kaçak makaron sevkiyatı ortaya çıkarıldı.

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin durdurduğu bir tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 1 milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar’da polis ekipleri durdukları tırda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramada tırdaki koliler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan bir milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişiden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


