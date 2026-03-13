Jandarma kaçak kazıya geçit vermedi: 5 kişi gözaltında

Yozgat’ta izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Büyüknefes köyünde gerçekleştirilen operasyonda kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyüknefes köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye giden ekipler, M.Ç, O.D, M.S.K, M.K. ve İ.T'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.