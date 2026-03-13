Yeni Şafak
Büyükçekmece'de kaçak içki operasyonu: 1 zanlı yakalandı

11:5113/03/2026, Cuma
AA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin ifadesi üzerine yapılan çalışmada, alkolü temin ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 100 litre etil alkol ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içkiden zehirlenen bir kişinin Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne getirildiğine yönelik ihbarın ardından çalışma başlattı.

Polis hastanede tedavi gören kişinin sahte içkiyi temin ettiği şüpheliyi belirledi.

Atatürk Mahallesi'nde evine operasyon düzenlenen şüpheli Mehmet A. (78) gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ile aracında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 94 litre etil alkol, 22 farklı marka ve ebatlarda kaçak içki dolu şişe, 34 boş içki şişesi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.




