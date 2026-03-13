Yeni Şafak
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon

Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon

10:5013/03/2026, Cuma
DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde delillere ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde delillere ulaşıldı.

Paymix operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen Pentech Bilişim’e TMSF kayyım olarak atanırken, şirketle bağlantılı 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

8 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Öte yandan toplanan deliller neticesinde, 13 Mart 2026 tarihinde Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis eylemlerine katıldığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi’ne de TMSF kayyım olarak atandı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.



