Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de gazeteciler için toplu iftar programı düzenlendi

Gazze’de gazeteciler için toplu iftar programı düzenlendi

10:4613/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Gazze kentinde, Gazeteciler Sendikası önündeki Raşad eş-Şeva Meydanı’nda, Mısır Komitesi, Mısır Kızılayı, Mısır Fonu ve Gazeteciler Sendikası işbirliğiyle gazeteciler için toplu iftar programı düzenlendi. Ramazan atmosferinde gerçekleştirilen program, zorlu koşullar altındaki gazetecilere destek ve dayanışma mesajı verdi.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi netleşti: 500 bin konut İstanbul kura listesi sorgulama