Gazze’de gazeteciler için toplu iftar programı düzenlendi

Gazze kentinde, Gazeteciler Sendikası önündeki Raşad eş-Şeva Meydanı’nda, Mısır Komitesi, Mısır Kızılayı, Mısır Fonu ve Gazeteciler Sendikası işbirliğiyle gazeteciler için toplu iftar programı düzenlendi. Ramazan atmosferinde gerçekleştirilen program, zorlu koşullar altındaki gazetecilere destek ve dayanışma mesajı verdi.

