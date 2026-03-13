Kargo firmasına operasyon: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde kargo paketinde 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo paketinde uyuşturucu olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen pakette 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
