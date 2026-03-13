Yeni Şafak
Kargo firmasına operasyon: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kargo firmasına operasyon: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

10:1413/03/2026, Cuma
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kargo paketinde 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo paketinde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen pakette 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




