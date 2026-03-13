Yeni Şafak
Aydın’da eve kurulan düzenek ortaya çıktı: 8 kök kenevir ele geçirildi

09:2813/03/2026, Cuma
IHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu.
Aydın’ın Buharkent ilçesinde evin içerisine kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştiren şüpheli jandarma narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buharkent İlçe Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde S. G. (22) isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada özel olarak yapılan düzenek içerisinde 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet 2x1.80 metre iklimlendirme çadırı, 2 adet LED aydınlatma, 1 adet 4’lü priz, 4 adet uzatmalı ampul, 2 adet pH ölçme cihazı, 1 adet termometreye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



