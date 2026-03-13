Aydın’da eve kurulan düzenek ortaya çıktı: 8 kök kenevir ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buharkent İlçe Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde S. G. (22) isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada özel olarak yapılan düzenek içerisinde 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet 2x1.80 metre iklimlendirme çadırı, 2 adet LED aydınlatma, 1 adet 4’lü priz, 4 adet uzatmalı ampul, 2 adet pH ölçme cihazı, 1 adet termometreye el konuldu.